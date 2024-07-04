Дощитиме у більшості областей: прогноз погоди на 5 липня

Погода у п'ятницю, 5 липня порадує жителів деяких областей опадами. При цьому у східних та південних регіонах все ще пануватиме пекельна спека.

Цього разу дощів не варто очікувати жителям Заходу. Водночас на Лівобережжі у п'ятницю прогнозують навіть град з шквальним вітром.

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Погода в Україні

Синоптики очікують. що 5 липня в Україні буде хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі по всій території, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ. Вдень же короткочасні опади прогнозують в більшості районів Лівобережжя, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не опускатиметься нижче 22 – 27 градусів. На решті території вночі 18 – 23 градусів, вдень позначки підійматимуться до 28 – 33 градусів, на сході країни місцями сильна спека до 35 – 37 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26,

Ужгород +23..+25,

Львів +22...+24,

Івано-Франківськ +22...+24,

Тернопіль +22...+24,

Чернівці +23...+25,

Хмельницький +23...+25,

Луцьк +22...+24,

Рівне +22...+24,

Житомир +22...+24,

Вінниця +24...+26,

Одеса +29...+31,

Миколаїв +31...+33,

Херсон +33...+35,

Сімферополь +29...+31,

Кропивницький +27...+29,

Черкаси +25...+27,

Чернігів +24...+26,

Суми +29...+31,

Полтава +30...+32,

Дніпро +32...+34,

Запоріжжя +32...+34,

Донецьк +33...+35,

Луганськ +33...+35,

Харків +34...+36.

Прогноз погоди на 5 липня / Фото Укргідрометцентру