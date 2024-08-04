Де знизиться температура і буде дощ: прогноз погоди в Україні на 5 серпня
У понеділок, 5 серпня, в Україні буде переважно хмарно, проте з проясненнями. У частині регіонів очікуються дощі.
Температура незначно знизиться, проте все ще буде доволі теплою. На Півдні все ще пануватиме відносна спека.
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Погода в Україні
Як пишуть синоптики, у східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер буде північно-західним, на Заході південно-західний. Його швидкість буде помірною – 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +12...+17, вдень підійматиметься до +22..+27. У західних областях буде прохолодніше, там +19...+24. У південній частині вночі +15...+20, вдень +25...+30.
Погода у Києві
У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме +12...+17, а вдень +22...+27. По Києву вночі повітря прогріється до +15..+17, вдень до +24...+26.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +21...+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +23...+25
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27..+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27..+29
- Сімферополь +26..+28
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +25...+27
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +23...25
- Харків +25...+27
Прогноз погоди на 5 серпня / Укргідрометцентр