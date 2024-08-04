Де знизиться температура і буде дощ: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

4 серпня 2024, 16:39
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У понеділок, 5 серпня, в Україні буде переважно хмарно, проте з проясненнями. У частині регіонів очікуються дощі.

Температура незначно знизиться, проте все ще буде доволі теплою. На Півдні все ще пануватиме відносна спека.

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Погода в Україні

Як пишуть синоптики, у східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер буде північно-західним, на Заході південно-західний. Його швидкість буде помірною – 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +12...+17, вдень підійматиметься до +22..+27. У західних областях буде прохолодніше, там +19...+24. У південній частині вночі +15...+20, вдень +25...+30.

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме +12...+17, а вдень +22...+27. По Києву вночі повітря прогріється до +15..+17, вдень до +24...+26.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +27..+29
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27..+29
  • Сімферополь +26..+28
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +23...25
  • Харків +25...+27

Прогноз погоди на 5 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик