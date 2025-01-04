На дорогах ожеледиця, вночі морози: прогноз погоди в Україні на 5 січня

4 січня 2025, 14:20
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні у неділю, 5 січня, обіцяє бути хмарним по всій території країни. Лише в одній з областей можливі опади, місцями на дорогах також може бути ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Якою буде погода в Україні 5 січня

За даними синоптиків, по всій Україні 5 січня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті можливий невеликий сніг.

Вітер переважно дутиме з південного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.  

Цього дня очікується різке зниження нічних температур від -4 до -9 градусів, водночас вдень показники термометрів коливатимуться від -3 до +2 градусів. 

У Карпатському регіоні нічні температури будуть значно холоднішими – від -9 до -14 градусів морозу, з денними максимумами від -1 до -6 градусів.

У Київській області температура вночі становитиме від -4 до -9 градусів, а вдень від -3 до +2 градусів. У столиці вночі очікують -4 – -6 градусів, а вдень – від 0 до -2 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах

  • Київ 0…-2;
  • Ужгород 0…+2;
  • Львів -1...+1;
  • Івано-Франківськ -1...+1;
  • Тернопіль -1...+1;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький -1...+1;
  • Луцьк -1...+1;
  • Рівне -1...+1;
  • Житомир -1...+1;
  • Вінниця 0…-2;
  • Одеса +1...+3;
  • Миколаїв +1...+3;
  • Херсон +1...+3;
  • Сімферополь +1...+3;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів 0...-2;
  • Суми 0…-2;
  • Полтава 0...-2;
  • Дніпро -1...+1;
  • Запоріжжя 0...+2;
  • Донецьк 0…-2;
  • Луганськ 0…-2;
  • Харків -1...+1.


Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Карта Укргідрометцентру