На дорогах ожеледиця, вночі морози: прогноз погоди в Україні на 5 січня

Прогноз погоди в Україні у неділю, 5 січня, обіцяє бути хмарним по всій території країни. Лише в одній з областей можливі опади, місцями на дорогах також може бути ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 5 січня

За даними синоптиків, по всій Україні 5 січня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті можливий невеликий сніг.

Вітер переважно дутиме з південного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Цього дня очікується різке зниження нічних температур від -4 до -9 градусів, водночас вдень показники термометрів коливатимуться від -3 до +2 градусів.

У Карпатському регіоні нічні температури будуть значно холоднішими – від -9 до -14 градусів морозу, з денними максимумами від -1 до -6 градусів.

У Київській області температура вночі становитиме від -4 до -9 градусів, а вдень від -3 до +2 градусів. У столиці вночі очікують -4 – -6 градусів, а вдень – від 0 до -2 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах

Київ 0…-2;

Ужгород 0…+2;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк -1...+1;

Рівне -1...+1;

Житомир -1...+1;

Вінниця 0…-2;

Одеса +1...+3;

Миколаїв +1...+3;

Херсон +1...+3;

Сімферополь +1...+3;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів 0...-2;

Суми 0…-2;

Полтава 0...-2;

Дніпро -1...+1;

Запоріжжя 0...+2;

Донецьк 0…-2;

Луганськ 0…-2;

Харків -1...+1.



Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Карта Укргідрометцентру