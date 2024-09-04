У яких регіонах чекати грози: прогноз погоди в Україні на 5 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні, в четвер, 5 вересня буде теплою. Разом з тим синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Подекуди буде дощ, однак в більшості областей опадів не прогнозують.
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Якою буде погода в регіонах України
У Центрі, на Півдні та в Криму прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Опадів не буде на решті територій.
Вітер Північно-Східний та Східний, 5 – 10 метрів за секунду, у Південній частині вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси,
– заявили синоптики.
У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде Північно-Східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі на Київщині становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів тепла. У Києві вночі 17 – 19 градусів, вдень 26 – 28 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ +26...+28
- Ужгород +26...+28
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +26..+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +25...+27
- Вінниця +26...+28
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +25...+27
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +26..+28
- Харків +26...+28