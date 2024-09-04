У яких регіонах чекати грози: прогноз погоди в Україні на 5 вересня

Погода в Україні, в четвер, 5 вересня буде теплою. Разом з тим синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Подекуди буде дощ, однак в більшості областей опадів не прогнозують.

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Якою буде погода в регіонах України

У Центрі, на Півдні та в Криму прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Опадів не буде на решті територій.

Вітер Північно-Східний та Східний, 5 – 10 метрів за секунду, у Південній частині вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси,

– заявили синоптики.

У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде Північно-Східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі на Київщині становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів тепла. У Києві вночі 17 – 19 градусів, вдень 26 – 28 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ +26...+28

Ужгород +26...+28

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +26..+28

Рівне +26...+28

Житомир +25...+27

Вінниця +26...+28

Одеса +21...+23

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +26...+28

Луганськ +26..+28

Харків +26...+28



Прогноз погоди на 5 вересня / Укргідрометцентр