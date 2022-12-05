Вируватиме сильний вітер, а на Заході – сніг: прогноз погоди в Україні на 6 грудня

5 грудня 2022, 23:21
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Джерело:

Укргідрметцентр

Погода у вівторок, 6 грудня, буде холодною та похмурою. На Заході йтиме мокрий сніг, а на Сході – вдарять морози.

Крім того, попередили про ожеледь у західних областях. Вночі – по всій Україні будуть морози. Однак у деяких регіонах вдень – плюсова температура. Наприклад, на Заході до +4.

До речі Україну посеред грудня накриє аномальне потепління

В інших областях – мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі сягатиме -6...-11 морозу, у східних областях – до -14. На Півдні – -4...+1, на Півночі – -3...-1.

Сильний вітер

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні буде сильний рвучкий вітер південно-східного напрямку. Тому температура повітря відчуватиметься ніби на кілька градусів нижче, ніж реальна. Радять одягатись тепліше. 

У Києві також день буде із сухою вітряною погодою. Південно-східний вітер досягатиме 11 – 14 метрів за секунду. Втім, ні дощу, ні снігу у столиці не очікують. На дорогах – ожеледиця.

Погода у містах України

  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – 0...-1
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -3...-1
  • Вінниця – 0...-2
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – 0...-2
  • Херсон – -3...-1
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – -6…-4
  • Черкаси – -7…-5
  • Чернігів – -3…-1
  • Суми – -4...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – -3…-1
  • Запоріжжя – -3...-1
  • Донецьк – -9...-7
  • Луганськ – -10...-8
  • Харків – -3...-1
  • Київ – -3...-1


Погода в Україні 6 грудня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ольга Музика