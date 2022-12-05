Вируватиме сильний вітер, а на Заході – сніг: прогноз погоди в Україні на 6 грудня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода у вівторок, 6 грудня, буде холодною та похмурою. На Заході йтиме мокрий сніг, а на Сході – вдарять морози.
Крім того, попередили про ожеледь у західних областях. Вночі – по всій Україні будуть морози. Однак у деяких регіонах вдень – плюсова температура. Наприклад, на Заході до +4.
До речі Україну посеред грудня накриє аномальне потепління
В інших областях – мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі сягатиме -6...-11 морозу, у східних областях – до -14. На Півдні – -4...+1, на Півночі – -3...-1.
Сильний вітер
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні буде сильний рвучкий вітер південно-східного напрямку. Тому температура повітря відчуватиметься ніби на кілька градусів нижче, ніж реальна. Радять одягатись тепліше.
У Києві також день буде із сухою вітряною погодою. Південно-східний вітер досягатиме 11 – 14 метрів за секунду. Втім, ні дощу, ні снігу у столиці не очікують. На дорогах – ожеледиця.
Погода у містах України
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – 0...-1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -3...-1
- Вінниця – 0...-2
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – 0...-2
- Херсон – -3...-1
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – -6…-4
- Черкаси – -7…-5
- Чернігів – -3…-1
- Суми – -4...-1
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – -3…-1
- Запоріжжя – -3...-1
- Донецьк – -9...-7
- Луганськ – -10...-8
- Харків – -3...-1
- Київ – -3...-1