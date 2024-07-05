Спека подекуди трохи спаде, а опадів не буде: прогноз погоди на 6 липня

В суботу, 6 липня, синоптики прогнозують день без опадів. Крім цього, температура повітря в регіонах країни буде не такою високою.

Так, лише в деяких областях України можна чекати невеличкого дощику. Також в цей день може бути невелика хмарність.

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Погода в Україні 6 липня

Синоптики прогнозують на суботу, 6 липня, невелику хмарність.

В цей день буде без опадів, лише у Сумській та східних областях вночі місцями випаде невеликий дощ.

Вітер переважно північний, на заході країни південно-західний. Його пориви можуть сягати 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде в межах +11 – +16, вдень +23 – +28. На півдні та сході країни вночі термометри показуватимуть + 18 – +23, вдень +27 – +32. В Карпатах вночі +7 – +12, вдень температура повітря коливатиметься від +19 до +24.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27,

Ужгород +26..+28,

Львів +25...+27,

Івано-Франківськ +25...+27,

Тернопіль +25...+27,

Чернівці +25...+27,

Хмельницький +25...+27,

Луцьк +25...+27,

Рівне +25...+27,

Житомир +25...+27,

Вінниця +25...+27,

Одеса +29...+31,

Миколаїв +29...+31,

Херсон +29...+31,

Сімферополь +30...+32,

Кропивницький +27...+29,

Черкаси +25...+27,

Чернігів +25...+27,

Суми +25...+27,

Полтава +25...+27,

Дніпро +28...+30,

Запоріжжя +29...+31,

Донецьк +28...+30,

Луганськ +28...+30,

Харків +29...+31.



Погода в Україні 6 липня 2024 року / Фото "Укргідрометцентру"