Накриє сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 6 лютого

У понеділок, 6 лютого, Україну накриє невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, тому потрібно бути обережними.

Місцями вітер сягатиме до 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду 6 лютого – читайте далі.

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Якою буде погода 6 лютого

Синоптики прогнозують у цей день часом невеликий сніг, а на дорогах – місцями ожеледицю.

Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у південній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.

У Карпатах прогнозують сніг, температура вночі 11 – 16 градусів, вдень 5 – 10 градусів морозу.

Прогноз погоди на Київщині

6 лютого буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди прогнозують ожеледицю. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу. А в Києві вночі температура повітря сягатиме 4 – 6 градусів, вдень 1 – 3 градуси морозу.

Погода у містах України

Ужгород – -6...-4

Львів – -5...-3

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -6...-4

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -3...-1

Вінниця – -3...-1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -4...-2

Харків – -3...-1

Київ – -3...-1



Прогноз погоди в Україні 6 лютого / Карта