Накриє сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 6 лютого

5 лютого 2023, 14:31
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Джерело:

Український гідрометеорологічний центр

У понеділок, 6 лютого, Україну накриє невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, тому потрібно бути обережними.

Місцями вітер сягатиме до 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду 6 лютого – читайте далі.

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Якою буде погода 6 лютого

Синоптики прогнозують у цей день часом невеликий сніг, а на дорогах – місцями ожеледицю.

Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у південній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.

У Карпатах прогнозують сніг, температура вночі 11 – 16 градусів, вдень 5 – 10 градусів морозу.

Прогноз погоди на Київщині

6 лютого буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди прогнозують ожеледицю. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу. А в Києві вночі температура повітря сягатиме 4 – 6 градусів, вдень 1 – 3 градуси морозу.

Погода у містах України

  • Ужгород – -6...-4
  • Львів – -5...-3
  • Івано-Франківськ – -4...-2
  • Тернопіль – -4...-2
  • Чернівці – -6...-4
  • Хмельницький – -4...-2
  • Луцьк – -4...-2
  • Рівне – -4...-2
  • Житомир – -3...-1
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – -1...+1
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -3...-1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – 0…-2
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – -3...-1
  • Луганськ – -4...-2
  • Харків – -3...-1
  • Київ – -3...-1


Прогноз погоди в Україні 6 лютого / Карта

Автор: Софія Ковнір