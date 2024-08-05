В частині областей – дощі, а подекуди грози: прогноз погоди в Україні на 6 серпня

5 серпня 2024, 15:03
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні у вівторок, 6 серпня, буде хмарно з проясненнями. Водночас синоптики прогнозують в кількох областях короткочасний дощ.

А подекуди також попереджають про грози. Однак в деяких регіонах України опадів не очікується. 

Дивіться також Сьогодні Львівщину накриють грози з градом: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня

За даними синоптиків, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській та Миколаївській областях короткочасний дощ. Вдень подекуди очікується гроза.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, а ось в Карпатах сильні дощі. Фахівці зазначають, що на решті території без опадів.

Вітер буде переважно північний, його пориви сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.

Що стосується температурних показників, то вночі очікується +11 – +16, вдень від +22 – +27. На заході країни температура повітря буде від +18 до +23. А ось у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20, вдень від 25 до 30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +25..+27
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27..+29
  • Сімферополь +27..+29
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Інфографіка "Укргідрометцентру"

Автор: Ірина Марціяш