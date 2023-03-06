Мокрий сніг, свіжий вітер та ожеледиця: якою буде погода в Україні 7 березня

Впродовж вівторка в Україні буде хмарно з проясненнями. В багатьох регіонах не на довго притрусить снігом, подекуди на дорогах буде ожеледиця.

Вітер 7 березня буде доволі "свіжий", південний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні

Вночі у західній частині країні випаде невеликий сніг, у Приазов'ї теж буде невеликий сніг, проте з дощем. Натомість вдень у північних, центральних та східних областях випадуть невеликий мокрий сніг та дощ – на дорогах подекуди буде ожеледиця. Тим часом на решті території без істотних опадів.

Температура вночі залежно від регіону буде коливатися від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.

Прогноз погоди по Київщині на 7 березня

У столиці весь день буде хмарно з невеликими проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах може виникнути ожеледиця.

Температура в області вдень триматиметься від 3 до 8 градусів тепла, а в Києві – 4 – 6 градусів тепла.

Погода у найбільших містах України 7 березня