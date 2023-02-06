Класична зима зі снігом та сірими хмарами: прогноз погоди в Україні 7 лютого

У вівторок в Україні подекуди випадатиме сніг. Переважно опади будуть невеликими, у західних областях їх буде найбільше.

Погода буде морозною, проте не надто. Сильних опадів синоптики також не прогнозують. Проте в деяких регіонах буде сильний вітер.

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Якою буде погода в Україні 7 лютого

7 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій областях й у Криму вдень прогнозують невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер очікується північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у південній частині країни та східних областях місцями будуть пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, на Закарпатті до -15 градусів морозу.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області буде хмарно з проясненнями, падатиме невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура в області вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, вдень триматиметься в межах 0...-5 градусів морозу. Натомість у столиці вночі буде -6...-8 градусів морозу, вдень -1...-3 градусів морозу.

Погода в обласних центрах у вівторок

Київ – -3...-1

Ужгород – 0...-2

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – -5...-3

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – -3...-1

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...-2

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -4...-2

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -3...-1

Суми – -5...-3

Полтава – -3...-1

Дніпро – -3…-1

Запоріжжя – -3...-1

Донецьк – -5...-3

Луганськ – -5...-3

Харків – -4...-2



Прогноз погоди в Україні 7 лютого / Укргідрометцентр