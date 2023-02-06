Класична зима зі снігом та сірими хмарами: прогноз погоди в Україні 7 лютого

6 лютого 2023, 15:00
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок в Україні подекуди випадатиме сніг. Переважно опади будуть невеликими, у західних областях їх буде найбільше.

Погода буде морозною, проте не надто. Сильних опадів синоптики також не прогнозують. Проте в деяких регіонах буде сильний вітер.

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Якою буде погода в Україні 7 лютого

7 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій областях й у Криму вдень прогнозують невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. 

Вітер очікується північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у південній частині країни та східних областях місцями будуть пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, на Закарпатті до -15 градусів морозу.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області буде хмарно з проясненнями, падатиме невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура в області вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, вдень триматиметься в межах 0...-5 градусів морозу. Натомість у столиці вночі буде -6...-8 градусів морозу, вдень -1...-3 градусів морозу.

Погода в обласних центрах у вівторок

  • Київ – -3...-1
  • Ужгород – 0...-2
  • Львів – -3...-1
  • Івано-Франківськ – -5...-3
  • Тернопіль – 0...-2
  • Чернівці – -3...-1
  • Хмельницький – 0...-2
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – 0...-2
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – -4...-2
  • Кропивницький – 0...-2
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -3...-1
  • Суми – -5...-3
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – -3…-1
  • Запоріжжя – -3...-1
  • Донецьк – -5...-3
  • Луганськ – -5...-3
  • Харків – -4...-2


Прогноз погоди в Україні 7 лютого / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт