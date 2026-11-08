Мокрий сніг лише в Карпатах: синоптики повідомили, який мороз вдарить найближчими днями

В Україні з 8 по 10 листопада переважатиме суха погода. При цьому уночі можливий мороз до -5 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на найближчі дні

У найближчі три доби в денні години стовпчики термометрів у більшості регіонів коливатимуться від +1 до +8 градусів. Дещо тепліше буде лише на Закарпатті та в південній частині країни, де повітря прогріється до +10 градусів.

У нічний час температура коливатиметься від +2 градусів тепла до -5 градусів морозу. Без істотних опадів погода протримається майже по всій території країни до кінця поточного тижня.

Зміна синоптичної ситуації почнеться лише в вівторка, 10 листопада. У цей день у західних регіонах пройдуть дощі, а в Карпатах очікується перехід опадів у мокрий сніг.

Нагадаємо, що напередодні низку областей України вже присипало першим снігом. Зокрема, сніговий покрив утворився на трасі від Кривого Рогу до Кропивницького. Кадрами негоди також активно ділилися жителі Києва, Дніпра, Харкова та Чернігова.

Утім, уже на початку нового тижня погода почне поступово змінюватись. Завдяки південному вітру в країні очікується незначне підвищення температурних позначок.