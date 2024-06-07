Дощі та грози у тандемі зі спекою: прогноз погоди на 8 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 8 червня, в Україні знову очікують прихід дощів та гроз. При цьому температура стабільно триматиметься на високих позначках.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом, дощі йтимуть і наступного тижня. Зокрема, щонайменше до 11 червня. Очікується, що у вівторок опади будуть майже всюди.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що небо 8 червня буде мінливо хмарним. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі місцями на Правобережжі, а вдень на переважній частині Україні, крім крайнього сходу та Криму, очікуються короткочасні дощі, грози. Метеорологи також попереджають про град та шквали 15 – 20 метрів за секунду в центральних і більшості південних областей.
Позначки термометра вночі показуватимуть 13 – 18 градусів, на узбережжі морів – до 20 градусів. Вдень температура підійматиметься до 22 – 27 градусів, на півдні та сході країни очікується спека до 31 градусів.
Погода на Київщині
Як і на решті територій України, у Київській області очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не перевищуватиме 22 – 27 градусів. У Києві вночі термометр показуватиме 16 – 18 градусів, вдень близько температура сягатиме 25 градусів.
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +22...+24,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +22...+24,
- Рівне – +23...+25,
- Житомир – +23...+25,
- Вінниця – +24...+26,
- Одеса – +28...+20,
- Миколаїв – +28...+30,
- Херсон – +28….+30,
- Сімферополь – +28..+30,
- Кропивницький – +26...+28,
- Черкаси – +25...+27,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +24...+26,
- Полтава – +27...+29,
- Дніпро – +27...+29,
- Запоріжжя – +28...+30,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +26...+29,
- Харків – +27...+29.
Прогноз погоди на 8 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр