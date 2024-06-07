Дощі та грози у тандемі зі спекою: прогноз погоди на 8 червня

У суботу, 8 червня, в Україні знову очікують прихід дощів та гроз. При цьому температура стабільно триматиметься на високих позначках.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом, дощі йтимуть і наступного тижня. Зокрема, щонайменше до 11 червня. Очікується, що у вівторок опади будуть майже всюди.

Дивіться також Грози, град і шквали: в яких областях знову вируватиме негода

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що небо 8 червня буде мінливо хмарним. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі місцями на Правобережжі, а вдень на переважній частині Україні, крім крайнього сходу та Криму, очікуються короткочасні дощі, грози. Метеорологи також попереджають про град та шквали 15 – 20 метрів за секунду в центральних і більшості південних областей.

Позначки термометра вночі показуватимуть 13 – 18 градусів, на узбережжі морів – до 20 градусів. Вдень температура підійматиметься до 22 – 27 градусів, на півдні та сході країни очікується спека до 31 градусів.

Погода на Київщині

8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму грози, вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Як і на решті територій України, у Київській області очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не перевищуватиме 22 – 27 градусів. У Києві вночі термометр показуватиме 16 – 18 градусів, вдень близько температура сягатиме 25 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +22...+24,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +22...+24,

Рівне – +23...+25,

Житомир – +23...+25,

Вінниця – +24...+26,

Одеса – +28...+20,

Миколаїв – +28...+30,

Херсон – +28….+30,

Сімферополь – +28..+30,

Кропивницький – +26...+28,

Черкаси – +25...+27,

Чернігів – +24...+26,

Суми – +24...+26,

Полтава – +27...+29,

Дніпро – +27...+29,

Запоріжжя – +28...+30,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +26...+29,

Харків – +27...+29.

Прогноз погоди на 8 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр