Сніг та інші опади, місцями значні пориви вітру: якою буде погода в Україні 8 грудня

Погода у п'ятницю 8 грудня не дивуватиме неочікуваними змінами. У більшості областей температура як і раніше коливатиметься у межах 0 –10 градусів нижче нуля, на Півдні буде трохи тепліше.

Однак, синоптики прогнозують ожеледицю та значні пориви вітру у деяких регіонах. У пригірських районах існує сніголавинна загроза.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики 8 грудня прогнозують хмарну погоду по всій території України. На Півночі, а також у Вінницькій та Харківській областях обіцяють сніг. У більшості центральних, східних та південних областей синоптики очікують опади у вигляді снігу та дощу, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Синоптики попереджають, що на дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Вітер буде помірний, віятиме зі східного чи північно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У східних та південно-східних регіонах місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Якщо говорити про температуру, то у північних та західних областях позначка термометра вночі сягатиме 4 – 9 градусів морозу, вдень не перевищуватиме 1 – 6 градусів нижче нуля. На решті території впродовж доби 0 – 5 градусів морозу, на Півдні варто розрахувати на потепління до 0 – 5 градусів вище нуля, вдень в Криму 6 – 11 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

Київ – -3...-1;

Ужгород – 0...-2;

Львів – -5...-3;

Івано-Франківськ – -3...-1;

Тернопіль – -3...-1;

Чернівці – -3...-1;

Хмельницький – -4...-2;

Луцьк – -4...-2;

Рівне – -4...-2;

Житомир – -5...-3;

Вінниця – 0...+2;

Одеса – +1...+3;

Миколаїв – +1...+3;;

Херсон – +2...+4;

Сімферополь – +7...+9;

Кропивницький – +1...+3;

Черкаси – +1...+3;

Чернігів – -5...-3;

Суми – -6...-4;

Полтава – +1...+3;

Дніпро – 0...+2;

Запоріжжя – +1...+3;

Донецьк – 0...-2;

Луганськ – -3...-1;

Харків – 0...+2.

Синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) 7 – 8 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Точний прогноз погоди в Україні 8 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру