Потепління на Заході, тумани та дощі: прогноз погоди на 8 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Завтра, 8 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак, без опадів у більшості областях.
В західних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
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Температура вночі +1…+6 градусів, вдень +7…+12 градусів. У східних, більшості центральних та південних областей вночі +2…-3 градуси, вдень +4…+9 градусів.
Яка погода буде в містах
- Ужгород – +5...+11
- Львів – +3...+10
- Івано-Франківськ – +5...+12
- Тернопіль – +8...+12
- Чернівці – +5...+12
- Хмельницький – +4...+10
- Луцьк – +5...+11
- Рівне – +5...+11
- Житомир – +5...+10
- Вінниця – +5...+8
- Одеса – +3...+11
- Миколаїв – 0...+10
- Херсон – +3...+6
- Сімферополь – +2...+9
- Кропивницький – +2...+8
- Черкаси – +2...+9
- Чернігів – +3...+9
- Суми – +2...+8
- Полтава – 0...+8
- Дніпро – 0...+8
Прогноз погоди на 8 листопада / Карта Windy
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Відома синоптикиня Наталка Діденко, попередила, що в Україні очікується похолодання. Відчутне зниження температури буде вже наступного тижня.
Завтра ж, за її прогнозом, на заході України потеплішає до +10...+14 градусів.
Найнижчою температура повітря 8 листопада буде у східних областях, а також у Сумській, Полтавській – вдень +5...+9 градусів. На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9...+13 градусів.
Невеликі дощі, за прогнозом Наталки Діденко, пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території – максимум тумани.Зверніть увагу! Метеорологи повідомили про збільшення глобальної температури повітря. Це пов'язано зі зростанням концентрації парникових газів в атмосфері. Відтак, останні 8 років стали найтеплішими за всю історію спостережень.
Останні новини про погоду в Україні
- Народний синоптик Станіслав Щедрін спрогнозував уже на 14 – 16 листопада хуртовини на Сході, Півдні та Центрі. Снігу може намести аж до 20 сантиметрів.
- Інші синоптики прогнозують, що зимова погода прийде до українців з 19 листопада. На Заході, Сході, Півночі та в Центрі синоптики ледь не кожного дня обіцяють сніг.
- За останні 40 років температура повітря в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Таку тенденцію спостерігають у січні – лютому.