Дощі місцями помірні, місцями – значні: прогноз погоди в Україні на 8 листопада

В Україну невдовзі прийде незначне похолодання, що принесе за собою вологу погоду. У деяких областях варто очікувати на невеликий дощ, проте в декількох регіонах опади будуть значними.

Українцям однозначно варто прихопити з собою парасолі. Також можливі значні пориви вітру у східних та південно-східних областях.

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Якою буде погода по Україні

Синоптики 8 листопада вночі в західних областях, а вдень майже по всій Україні прогнозують помірні опади. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях же можна розраховувати на значні дощі.

Вітер буде переважно з південно-східного напрямку з переходом в західних областях на північно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у східних та південно-східних областях подекуди можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 2 – 7 градусів тепла, вдень синоптики очікують 6 – 11 градусів, на Сході країни позначка термометра сягатиме 14 градусів тепла. У південній частині вночі 7 – 12 градусів, вдень 13 – 18 градусів, в Криму до 21 градусів вище нуля.

Погода в Києві та області

У Київській області вночі – без опадів, вдень очікується дощ. Вітер переважно південно-східний, віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 6 – 11 градусів. Кияни можуть розраховувати 5 – 7 градусів вночі та 8 – 10 градусів вище нуля вдень.

Температура в обласних центрах України

Київ – +8...+10

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Прогноз погоди в Україні 8 листопада / Карта Укргідрометцентру