Шуга та мороз: прогноз погоди в Україні на 8 лютого

У середу, 8 лютого, погода в Україні буде хмарною. Синоптики кажуть, що сильних опадів не буде.

Лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни випаде невеликий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними, адже на дорогах місцями можлива ожеледиця.

До теми В Україні зміцніють морози: де і яку найнижчу температуру прогнозують синоптики

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Як зазначають, Україну огорне північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 9-14 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу. В Карпатах буде морозно: вночі 13-18 градусів, а вдень 5-10 градусів морозу.

Натомість у південній частині країни вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів морозу, а вдень прогріється до 2 градусів тепла.

Де очікувати небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають, що 8-11 лютого у верхiв'ї Днiстра і його гiрських притоках (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та на дiлянцi Галич спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.

Зокрема, очiкується iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу. При цьому можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслідків.

Погода у містах України

Київ – -4...-2

Ужгород – -4...-2

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -5...-3

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -3...-1

Рівне – -3...-1

Житомир – -4...-2

Вінниця – -3...-1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -5...-3

Суми – -4...-2

Полтава – -3...-1

Дніпро – -3…-1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -5...-3

Харків – -4...-2

Шуга – крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоставом. Утворюються з льодяного сала, а інколи, і з донного льоду, що спливає.

Погода в Україні 8 лютого / Фото Укргідрометцентр