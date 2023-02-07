Шуга та мороз: прогноз погоди в Україні на 8 лютого

7 лютого 2023, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 8 лютого, погода в Україні буде хмарною. Синоптики кажуть, що сильних опадів не буде.

Лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни випаде невеликий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними, адже на дорогах місцями можлива ожеледиця.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Як зазначають, Україну огорне північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 9-14 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу. В Карпатах буде морозно: вночі 13-18 градусів, а вдень 5-10 градусів морозу.

Натомість у південній частині країни вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів морозу, а вдень прогріється до 2 градусів тепла.

Де очікувати небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають, що 8-11 лютого у верхiв'ї Днiстра і його гiрських притоках (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та на дiлянцi Галич спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.

Зокрема, очiкується iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу. При цьому можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслідків.

Зверніть увагу! Шуга – крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоставом. Утворюються з льодяного сала, а інколи, і з донного льоду, що спливає.

Погода у містах України

  • Київ – -4...-2
  • Ужгород – -4...-2
  • Львів – -4...-2
  • Івано-Франківськ – -4...-2
  • Тернопіль – -4...-2
  • Чернівці – -5...-3
  • Хмельницький – -4...-2
  • Луцьк – -3...-1
  • Рівне – -3...-1
  • Житомир – -4...-2
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – -1...+1
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -5...-3
  • Суми – -4...-2
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – -3…-1
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – -4...-2
  • Луганськ – -5...-3
  • Харків – -4...-2

Погода в Україні 8 лютого / Фото Укргідрометцентр

Автор: Анна Романюк