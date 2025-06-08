У понеділок, 9 червня, на переважній частині України зберігатиметься невимовна спека. Проте жителів західних областей порадують комфортні +20.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують по Україні мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози прогнозуються вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

В західних областях буде зниження температури: вночі до +10…+15, вдень до +17…+22, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі +15…+20, зниження денної до +23…+28.

На решті території утримається жарка погода: вночі +18…+23, вдень +29…+34, на південному сході країни місцями сильна спека +35…+37.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26;

Ужгород +20...+22;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +19...+30;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +19...+21;

Рівне +19...+21;

Житомир +21...+23;

Вінниця +25...+27;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +32...+34;

Херсон +33...+35;

Сімферополь +31...+33;

Кропивницький +28...+30;

Черкаси +28...+30;

Чернігів +24...+26;

Суми +27...+29;

Полтава +30...+32;

Дніпро +33...+35;

Запоріжжя +33...+35;

Донецьк +34...+36;

Луганськ +34...+36;

Харків +33...+35.