Дощі в певних регіонах і сонце у більшості областей: прогноз погоди в Україні на 9 лютого

8 лютого 2023, 14:23
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у четвер, 9 лютого, у більшості регіонів буде малохмарною та без опадів. Водночас на Півдні варто очікувати в певних областях дощів.

Все ж по всій території України стовпчики термометрів 9 лютого зберігатимуть позиції нижче нуля. Власне, від -1 до -11 градусів вдень та вночі синоптики прогнозують у різних регіонах нашої держави.

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Якою буде погода по Україні

На Заході нашої держави більшість дня світитиме сонце, хоча інколи його можуть заступати хмари. Також в Центрі та на Півночі України погода буде переважно сонячною. 

Найхолодніше буде на Сході. Вночі температура може опускатися аж до -11 градусів за Цельсієм. Водночас на Півдні нашої держави подекуди можливі невеликі опади. Боятись їх не варто. 

Окремо слід сказати про столицю України – місто Київ. За словами експертів, на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям потрібно бути уважними.

Якою буде температура в найбільших містах

  • Київ – -3...-1
  • Ужгород – -3...-1
  • Львів – -3...-1
  • Івано-Франківськ – -3...-1
  • Тернопіль – -3...-1
  • Чернівці – -3...-1
  • Хмельницький – -4...-2
  • Луцьк – -3...-1
  • Рівне – -3...-1
  • Житомир – 0...-2
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – -3...-1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – 0…-2
  • Запоріжжя – 0...-2
  • Донецьк – 0...-2
  • Луганськ – -3...-1
  • Харків – -5...-3


Погода в Україні 9 лютого / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак