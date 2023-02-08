Дощі в певних регіонах і сонце у більшості областей: прогноз погоди в Україні на 9 лютого

Погода в Україні у четвер, 9 лютого, у більшості регіонів буде малохмарною та без опадів. Водночас на Півдні варто очікувати в певних областях дощів.

Все ж по всій території України стовпчики термометрів 9 лютого зберігатимуть позиції нижче нуля. Власне, від -1 до -11 градусів вдень та вночі синоптики прогнозують у різних регіонах нашої держави.

Читайте також В Україну вже незабаром повернеться тепло: коли чекати послаблення морозів

Якою буде погода по Україні

На Заході нашої держави більшість дня світитиме сонце, хоча інколи його можуть заступати хмари. Також в Центрі та на Півночі України погода буде переважно сонячною.

Найхолодніше буде на Сході. Вночі температура може опускатися аж до -11 градусів за Цельсієм. Водночас на Півдні нашої держави подекуди можливі невеликі опади. Боятись їх не варто.

Окремо слід сказати про столицю України – місто Київ. За словами експертів, на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям потрібно бути уважними.

Якою буде температура в найбільших містах

Київ – -3...-1

Ужгород – -3...-1

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – -3...-1

Тернопіль – -3...-1

Чернівці – -3...-1

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -3...-1

Рівне – -3...-1

Житомир – 0...-2

Вінниця – -3...-1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0...-2

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -3...-1

Харків – -5...-3



Погода в Україні 9 лютого / Карта Укргідрометцентру