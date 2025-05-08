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24 Канал Новини України Дощі по всій країні, вночі – заморозки: прогноз погоди на 9 травня
8 травня, 16:38
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Дощі по всій країні, вночі – заморозки: прогноз погоди на 9 травня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 9 травня в Україні очікуються дощі, мокрий сніг на високогір’ї Карпат, заморозки на Заході та Північному Заході.
  • Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +20 градусів залежно від регіону.

Погода в Україні в п'ятницю, 9 травня, буде дощовою та прохолодною. До нас рухається циклон з Румунії, який зумовить дощі та іній на ґрунті перед сходом сонця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 травня

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю дощі йтимуть на всій території України. Уночі на високогір’ї Карпат очікується також мокрий сніг. На Заході та Північному Заході на ґрунті можуть бути заморозки за рахунок прояснень у холодному повітрі.

Вночі дощі очікують у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині. Удень опади прогнозуються в більшості центральних та південних областей. На Південнному Сході країни подекуди з грозами. 

Небо цього дня буде вкрите хмарами, з-за яких іноді виходитиме сонце. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а вдень прогнозується +8…+13 градусів. 

На Сході та Південному Сході країни вночі синоптики прогнозують 5-10 градусів тепла, а вдень – від 13 до 18 градусів. Температура повітря на високогір'ї Карпат сягатиме вночі 0-5° морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +18...+20;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 9 травня / Карта Укргідрометцентру