Дощі по всій країні, вночі – заморозки: прогноз погоди на 9 травня

Погода в Україні в п'ятницю, 9 травня, буде дощовою та прохолодною. До нас рухається циклон з Румунії, який зумовить дощі та іній на ґрунті перед сходом сонця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 травня

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю дощі йтимуть на всій території України. Уночі на високогір’ї Карпат очікується також мокрий сніг. На Заході та Північному Заході на ґрунті можуть бути заморозки за рахунок прояснень у холодному повітрі.

Вночі дощі очікують у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині. Удень опади прогнозуються в більшості центральних та південних областей. На Південнному Сході країни подекуди з грозами.

Небо цього дня буде вкрите хмарами, з-за яких іноді виходитиме сонце. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а вдень прогнозується +8…+13 градусів.

На Сході та Південному Сході країни вночі синоптики прогнозують 5-10 градусів тепла, а вдень – від 13 до 18 градусів. Температура повітря на високогір'ї Карпат сягатиме вночі 0-5° морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +11...+13;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +11...+13;

Полтава +10...+12;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +18...+20;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 9 травня / Карта Укргідрометцентру