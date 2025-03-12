Дощі в Україні: чи буде багато опадів у березні

Після тривалого періоду сухої погоди до України прийшли дощі. Найближчими днями опади очікуються в більшості областей, подекуди значні.

Та чи буде березень дощовим місяцем, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі в Україні у березні

За прогнозом Укргідрометцентру, 12 – 13 березня в Україні, крім більшості південних і східних областей, помірний, у Карпатах і на Закарпатті значний дощ. Уночі 14 березня в західних, північних і східних подекуди невеликий, на решті території без опадів.

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Прогноз погоди на 12 – 16 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, затяжні дощі не очікуються. Наталія Птуха розповіла, що березень завжди переважно більш сухий місяць.

Кількість опадів прогнозується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри.

Але це все одно менше за норму,

– наголосила синоптикиня.

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Цікаво! За кліматичними характеристиками, середня місячна кількість опадів у березні складає 26 – 51 міліметрів, на Закарпатті й у гірських районах місцями 56 – 106, на високогір'ї Карпат до 135 міліметрів.

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Прогноз погоди на місяць