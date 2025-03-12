Дощі в Україні: чи буде багато опадів у березні
- Найближчими днями в Україні, крім більшості південних і східних областей, пройде помірний, подекуди значний дощ.
- Та чи буде багато опадів у березні, – якої погоди чекати протягом місяця – спрогнозували синоптики.
Після тривалого періоду сухої погоди до України прийшли дощі. Найближчими днями опади очікуються в більшості областей, подекуди значні.
Та чи буде березень дощовим місяцем, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Дощі в Україні у березні
За прогнозом Укргідрометцентру, 12 – 13 березня в Україні, крім більшості південних і східних областей, помірний, у Карпатах і на Закарпатті значний дощ. Уночі 14 березня в західних, північних і східних подекуди невеликий, на решті території без опадів.
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Прогноз погоди на 12 – 16 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Втім, затяжні дощі не очікуються. Наталія Птуха розповіла, що березень завжди переважно більш сухий місяць.
Кількість опадів прогнозується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри.
Але це все одно менше за норму,
– наголосила синоптикиня.
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Цікаво! За кліматичними характеристиками, середня місячна кількість опадів у березні складає 26 – 51 міліметрів, на Закарпатті й у гірських районах місцями 56 – 106, на високогір'ї Карпат до 135 міліметрів.
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Прогноз погоди на місяць
- Середня місячна температура повітря в березні прогнозується в межах +1 – +7, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
- Наталія Птуха пояснила, це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження.
- Абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували у березні, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.
- Абсолютний максимум +19 – +29 градусів, у Карпатах +14 – +16.