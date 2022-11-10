Осінь дивує: синоптикиня попередила українців про довгий період без дощу

Українці на довгий час зможуть взагалі забути про парасольки. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на території нашої країни дощів не буде ще довго.

Скільки саме триватиме період без дощу Діденко не уточнила. Втім вона зазначила, що це бути доти, "доки сягає синоптичне око".

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Скільки бачить синоптичне око – дощів в Україні не видно. Термін "суха погода" не підходитиме, бо тумани та серпанки все ж підкидатимуть вологи в повітря, особливо в нічне та ранкове. Ну і сірого кольору листопаду також додадуть. Але ось щоб лило чи капало – ні,

– пояснила синоптикиня.

Коли все ж можливий дощ

Найближчим часом дрібний дощ ймовірний лише 11 листопада. Вночі накрапатиме у західних областях, вдень – на Півночі України, місцями у Центрі та в Одеській області. На Сході, Півдні та вдень на Заході – дощу не буде.

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Тут важливо зауважити, що ці опади будуть дуже дрібними й нетривалими. На якісь зливи українцям чекати не варто.