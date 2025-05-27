Чи буде ще різка зміна погоди в Україні – знову похолодання

Травень 2025 року неприємно здивував українців холодною погодою. У багатьох областях були заморозки й навіть сніг. Втім, урешті-решт прийшло потепління. До літа залишилося лише декілька днів.

Та чи можливе ще зниження температури найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, 28 травня в Україні, крім Сходу, помірні дощі, але на Прикарпатті, подекуди у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і в Житомирській та Київській областях значні опади.

Далі, 29 – 30 травня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями грози.

У найближчі три доби, вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 28 травня вдень на Лівобережжі й у Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.

На Заході вночі +7 – +13 градусів, удень +13 – +19 градусів. Тим часом на решті території України вночі вже +12 – +18 градусів, удень +18 – +24, а на Сході й Південному Сході до +27 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 31 травня в частині областей також будуть короткочасні дощі. Подекуди лише невеликі опади. Вночі +11 – +15, удень +19 – +26 градусів.

У перший день літа дощі, ймовірно, будуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.

Температура повітря 1 червня вночі очікується в межах +9 – +16 градусів, удень від +19 до +27 градусів.

Тож щонайменше до кінця тижня різка зміна погода в Україні не очікується. Похолодання вже не буде, тільки невеликі коливання температури.

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Погода на червень

Середня місячна температура повітря у червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Очікувана місячна кількість опадів 45 – 82 міліметри, у Карпатах й подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри, що в межах (80 – 120%) норми.

Цікаво! Раніше у червні фіксували заморозки. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях та гірських районах подекуди 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.