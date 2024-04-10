Жарко, але не всюди: яка буде погода найближчими днями, де знову похолодає
Джерело:NV
Цього тижня в Україні буде не по-весняному тепло. А подекуди навіть жарко. Втім, у частині областей ще можливе похолодання.
Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, яку температуру чекати.
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"У нічні години найближчими днями буде 6 – 12 градусів, а в денні 20 – 26. Приємні й комфортні показники. Вони будуть практично по всій території країни", – зауважила Птуха.
Додала, до тепло несуть південно-західні повітряні потоки, які зараз панують над Україною. Втім, посеред тижня, зокрема, 10 – 11 квітня, ці потоки дещо перебудуються, вітер з південно-західного стане північно-західним. Це додасть трохи прохолоди.
Однак, зниження температури не буде надто різким і відчутним.
У четвер і п'ятницю в західних та північних областях денна температура буде вже не 20 – 26 градусів, а 17 – 22 в денні години,
– сказала синоптикиня.
Додала, що загалом комфортна весняна погода з досить-таки високими показниками збережеться.
Дощів в Україні практично не буде, адже впродовж тижня погоду визначатиме поле підвищеного тиску.
Антициклональний характер погоди — мало хмар, переважно без опадів по всій території України,
— пояснила Наталія Птуха.
Дивіться також До +26 градусів тепла й без вітру: якою буде погода 10 квітняВажливо! Синоптикиня наголосила, що метеоумови будуть сприятливі для поширення вогню у випадку займання. Тож на природі краще не розпалювати багаття.
Цікаво, що вже на вихідних можуть надійти атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади. Найімовірніше — вже в суботу у другій половині дня.
А в неділю вже практично у більшості областей можуть бути невеликі дощі,
– сказала синоптикиня.
Додала, що схожа ситуація буде й на початку наступного тижня. Такі атмосферні фронти надходитимуть частіше, тож і дощі будуть. Окрім того, знову можливе зниження температури.