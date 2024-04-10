Жарко, але не всюди: яка буде погода найближчими днями, де знову похолодає

Цього тижня в Україні буде не по-весняному тепло. А подекуди навіть жарко. Втім, у частині областей ще можливе похолодання.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, яку температуру чекати.

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Чим здивує погода цього тижня

"У нічні години найближчими днями буде 6 – 12 градусів, а в денні 20 – 26. Приємні й комфортні показники. Вони будуть практично по всій території країни", – зауважила Птуха.

Додала, до тепло несуть південно-західні повітряні потоки, які зараз панують над Україною. Втім, посеред тижня, зокрема, 10 – 11 квітня, ці потоки дещо перебудуються, вітер з південно-західного стане північно-західним. Це додасть трохи прохолоди.

Однак, зниження температури не буде надто різким і відчутним.

У четвер і п'ятницю в західних та північних областях денна температура буде вже не 20 – 26 градусів, а 17 – 22 в денні години,

– сказала синоптикиня.

Додала, що загалом комфортна весняна погода з досить-таки високими показниками збережеться.

Дощів в Україні практично не буде, адже впродовж тижня погоду визначатиме поле підвищеного тиску.

Антициклональний характер погоди — мало хмар, переважно без опадів по всій території України,

— пояснила Наталія Птуха.

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Синоптикиня наголосила, що метеоумови будуть сприятливі для поширення вогню у випадку займання. Тож на природі краще не розпалювати багаття.

Цікаво, що вже на вихідних можуть надійти атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади. Найімовірніше — вже в суботу у другій половині дня.

А в неділю вже практично у більшості областей можуть бути невеликі дощі,

– сказала синоптикиня.

Додала, що схожа ситуація буде й на початку наступного тижня. Такі атмосферні фронти надходитимуть частіше, тож і дощі будуть. Окрім того, знову можливе зниження температури.