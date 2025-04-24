І знову заморозки: коли в Україні температура повітря опуститься нижче нуля

В Україні деякий час утримується стабільно тепла погода. Уже навіть було побито температурні рекорди 22 – 23 квітня у Житомирі, Вінниці, Сумах та Харкові. Однак, невдовзі по країні знову вдарять заморозки.

Станеться це уже на вихідних у багатьох областях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли в Україні будуть заморозки у квітні

Синоптикиня Наталія Птуха 24 Каналу раніше розповіла, що температура поступово почне знижуватися 26 – 27 квітня.

Уже 28 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки у значній частині України.

Йдеться про Житомирську, Вінницьку, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську області, де прогнозують -1 – -3 градусів вночі, а також Київську, де буде 0 – -2.

На решті території країни ніч очікується дещо теплішою – +1 – +5.

Заморозки в Україні 28 квітня / Карта Укргідрометцентру

Вночі 28 квітня очікуються заморозки в повітрі 0 – 3, що дорівнює II рівню небезпечності, помаранчевому. Вночі 29 квітня заморозки прогнозуються на поверхні ґрунту 0 – 5, які відповідатимуть І рівню небезпечності — жовтому,

— уточнив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань Суспільному.

26 квітня країну накриють дощі, а опісля опадів синоптики не прогнозують.