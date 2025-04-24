І знову заморозки: коли в Україні температура повітря опуститься нижче нуля
- Температура в Україні почне знижуватись 26 – 27 квітня, а 28 квітня прогнозуються нічні заморозки у багатьох областях.
- Заморозки очікуються до -3 градусів.
В Україні деякий час утримується стабільно тепла погода. Уже навіть було побито температурні рекорди 22 – 23 квітня у Житомирі, Вінниці, Сумах та Харкові. Однак, невдовзі по країні знову вдарять заморозки.
Станеться це уже на вихідних у багатьох областях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли в Україні будуть заморозки у квітні
Синоптикиня Наталія Птуха 24 Каналу раніше розповіла, що температура поступово почне знижуватися 26 – 27 квітня.
Уже 28 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки у значній частині України.
Йдеться про Житомирську, Вінницьку, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську області, де прогнозують -1 – -3 градусів вночі, а також Київську, де буде 0 – -2.
На решті території країни ніч очікується дещо теплішою – +1 – +5.
Заморозки в Україні 28 квітня / Карта Укргідрометцентру
Вночі 28 квітня очікуються заморозки в повітрі 0 – 3, що дорівнює II рівню небезпечності, помаранчевому. Вночі 29 квітня заморозки прогнозуються на поверхні ґрунту 0 – 5, які відповідатимуть І рівню небезпечності — жовтому,
— уточнив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань Суспільному.
26 квітня країну накриють дощі, а опісля опадів синоптики не прогнозують.