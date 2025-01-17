Чи будуть великі морози та сніг в Україні на вихідних
- На вихідних в Україні збережеться спокійна погода під впливом антициклону.
- У частині областей йтимуть дощі й мокрий сніг. Формування снігового покриву не очікується.
Найближчими днями Україна буде перебувати під впливом великого й малорухомого антициклону, а також його виступу з західної Європи. Атмосферний тиск виявиться вищим за норму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на вихідні
За прогнозом метеоролога, у більшості областей істотних опадів не буде. Температура збережеться на досить високому рівні, особливо на Південному Заході.
Відхилення від кліматичної норми становитиме у середньому +4 – +7. Формування снігового покриву не передбачається,
– зазначив Кібальчич.
У суботу на Заході мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень +2 – +7 градусів.
На Півночі хмарно з проясненнями. Опадів не буде. Вітер західний, вночі 5 – 10 метрів на секунду, вдень 9 – 14 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7.
У центральних областях без опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі температура в межах -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7.
У південних областях і та Криму вночі подекуди можливий невеликий дощ, однак, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень +3 – +8.
На Сході протягом доби подекуди можуть бути невеликі опади, – мокрий сніг і мряка. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень 0 – +5.
Прогноз погоди на 19 січня
- На Заході без опадів. Вночі й у першій половині дня подекуди можливий туман із відкладенням паморозі. Вітер західний, 3 – 8 метрів на секунду, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень +2 – +7.
- На Півночі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень -1 – +4.
- У центральній частині без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень можливі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень +1 – +6.
- У південних областях і Криму без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі 0 – +5, вдень +5 – +10.
- На Сході подекуди невеликий сніг і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень -1 – +4 градуси.