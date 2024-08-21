Аномальна спека, але подекуди обіцяють дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 22 серпня

Погода в Україні 22 серпня обіцяє бути надзвичайно спекотною. Однак синоптики прогнозують для деяких регіонів короткочасні дощі та навіть грози.

Місцями температурні показники сягатимуть до +37. А от на території західних областей синоптики прогнозують значне зменшення спеки.

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Якою буде погода в Україні

Як повідомляє Укргідрометцентр, у південній частині, західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями будуть короткочасні дощі та грози. Водночас на іншій території день пройде без опадів.

За даними синоптиків, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку, а на Лівобережжі у південно-східному. Швидкість вітру, як зазначається, сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 16 – 21 градусів, на півдні країни до 24 градусів; вдень у західних та Житомирській областях 21 – 26 градуси (в Карпатах 15 – 20 градусів), в Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях 28 – 33 градусів, на решті території сильна спека 35 – 37 градуси,

– йдеться у повідомленні.

Погода в обласних центрах

Київ +30...+32

Ужгород +25...+27

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +25...+27

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +25...+27

Вінниця +28..+30

Одеса +31...+33

Миколаїв +34...+36

Херсон +34...+36

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +33...+35

Черкаси +33...+35

Чернігів +30...+32

Суми +34...+36

Полтава +33...+35

Дніпро +34...+36

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +33...+35

Луганськ +33...+35

Харків +35...+37



Погода в Україні на 22 серпня / Карта "Укргідрометцентру"