Грози та дощі не вщухатимуть: прогноз погоди в Україні на 25 травня

У четвер, 25 травня, погода залишатиметься дощовою. Опади навіть трохи посиляться в Центрі та на Сході. Хоча температура повітря буде приємною.

Сильні дощі йтимуть на Лівобережжі, на Заході – короткочасні. Така ситуація буде лише вдень, натомість вночі дощ призупиниться.

До теми Майже всю Україну накриють дощі, подекуди з грозою: коли і де посиляться опади

Синоптики прогнозують грози у центральних, східних та південних областях. У Києві слід очікувати хіба невеличкий дощ.

Температура повітря – комфортна

Вітер буде північний та північно-західний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Попри грози, відчуватиметься травневе тепло.

Нічна температура повітря становитиме +11...+16 градусів, на Заході – +8...+13. Вдень синоптики обіцяють тепло – +21...+26 градус. Нижче, ніж +20, стовпчики термометрів не показуватимуть в жодній області.

Погода у містах

Київ – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми –+23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +23...+25



Погода 24 травня / Карта Укргідрометцентру