Грози та дощі не вщухатимуть: прогноз погоди в Україні на 25 травня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 25 травня, погода залишатиметься дощовою. Опади навіть трохи посиляться в Центрі та на Сході. Хоча температура повітря буде приємною.
Сильні дощі йтимуть на Лівобережжі, на Заході – короткочасні. Така ситуація буде лише вдень, натомість вночі дощ призупиниться.
До теми Майже всю Україну накриють дощі, подекуди з грозою: коли і де посиляться опади
Синоптики прогнозують грози у центральних, східних та південних областях. У Києві слід очікувати хіба невеличкий дощ.
Температура повітря – комфортна
Вітер буде північний та північно-західний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Попри грози, відчуватиметься травневе тепло.
Нічна температура повітря становитиме +11...+16 градусів, на Заході – +8...+13. Вдень синоптики обіцяють тепло – +21...+26 градус. Нижче, ніж +20, стовпчики термометрів не показуватимуть в жодній області.
Погода у містах
Київ – +24...+26
Ужгород – +22...+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми –+23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +23...+25