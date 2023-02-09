Чому не можна дивитися прогноз погоди лише раз на місяць: пояснення синоптика

Часто у мережі дискутують щодо прогнозу погоди. Хтось довіряє одному сайту, ще хтось —віддає перевагу іншому, а дехто взагалі різко критикує синоптиків.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чому не варто дивитися прогноз погоди раз на місяць.

Зверніть увагу В Україну вже незабаром повернеться тепло: коли чекати послаблення морозів

Знаєте, це абсолютно хибне визначення, коли люди думають, що одного дня вони можуть подивитися погоду, наприклад, на місяць, запам'ятати її, записати чи видрукувати і дотримуватися цього прогнозу. Це абсолютно невірний і хибний шлях, так не можна робити. Погода змінюється практично щохвилини. Тому синоптики працюють цілодобово, а прогнози уточнюють по декілька разів на день,

– підкреслила Птуха.

На яких сайтах небезпечно дивитися погоду

"Небезпечно дивитися сайти, де немає синоптиків. А у нас немає синоптиків на жодному, окрім Українського гідрометцентру", – зазначила Птуха.

Вона пояснила, що неофіційні сайти використовують просто якусь одну прогностичну модель. Ніхто її не аналізує, не проводить її верифікацію, як вона справджується, ніхто її не коригує.

Тобто синоптик туди не вносить свої корективи. І ця модель може відображати абсолютно "голий прогноз", який доволі часто не відповідає дійсності.

Потім багато нарікань від споживачів. Однак, синоптики, по суті, не мали навіть ніякого відношення до того сайту і до тієї прогностичної моделі,

– підсумувала Птуха.