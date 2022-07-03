Після короткого затишшя в Україну повернуться грози: коли й де

У деяких областях України знову прогнозують дощі та грози. Негода повернеться в основному на Захід та Північ країни.

Попри це, спека по всій території України меншою не стане. Найтепліше буде на Півдні – до 34 градусів тепла.

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В Україну знову сунуть грози

Дощі повернуться в Україну вже з 5 – 6 липня. Хоч в багатьох областях буде тепло, проте гроза буде на:

Закарпатті;

Львівщині;

Прикарпатті;

Буковині;

Волині.

В інших областях України буде сонячна та спекотна погода – до 35 градусів тепла.



Погода в Україні 5 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Протягом 6 липня в більшості областей України буде також тепла погода. Без опадів буде на Сході, Півдні та Центрі країни. Натомість дощі прогнозують в:

Закарпатській;

Чернівецькій;

Івано-Франківській;

Львівській;

Волинській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Тернопільській;

Житомирській;

Київській;

Черкаській;

Сумській областях.



Погода в Україні 6 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Коротко про погоду в Україні

2 липня сильна злива пронеслась у Тернополі. Там після дощу дороги перетворились у ріки. Окрім того, негода повалила 5 дерев. Одне з дерев впало на автомобіль.

3 липня після зливи затопило Івано-Франківськ. У місті деякий час не курсували тролейбуси та не працював світлофор.

У Житомирі у цей же день пронеслась злива з градом. Після цього вулиці та тротуари залила вода. Гроза була сильною, проте короткочасною.

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