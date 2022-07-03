Після короткого затишшя в Україну повернуться грози: коли й де
Джерело:Укргідрометцентр
У деяких областях України знову прогнозують дощі та грози. Негода повернеться в основному на Захід та Північ країни.
Попри це, спека по всій території України меншою не стане. Найтепліше буде на Півдні – до 34 градусів тепла.
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В Україну знову сунуть грози
Дощі повернуться в Україну вже з 5 – 6 липня. Хоч в багатьох областях буде тепло, проте гроза буде на:
- Закарпатті;
- Львівщині;
- Прикарпатті;
- Буковині;
- Волині.
В інших областях України буде сонячна та спекотна погода – до 35 градусів тепла.
Погода в Україні 5 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Протягом 6 липня в більшості областей України буде також тепла погода. Без опадів буде на Сході, Півдні та Центрі країни. Натомість дощі прогнозують в:
- Закарпатській;
- Чернівецькій;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Волинській;
- Рівненській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Тернопільській;
- Житомирській;
- Київській;
- Черкаській;
- Сумській областях.
Погода в Україні 6 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Коротко про погоду в Україні
- 2 липня сильна злива пронеслась у Тернополі. Там після дощу дороги перетворились у ріки. Окрім того, негода повалила 5 дерев. Одне з дерев впало на автомобіль.
- 3 липня після зливи затопило Івано-Франківськ. У місті деякий час не курсували тролейбуси та не працював світлофор.
- У Житомирі у цей же день пронеслась злива з градом. Після цього вулиці та тротуари залила вода. Гроза була сильною, проте короткочасною.
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