22 лютого, 15:04
В яких областях йтиме сніг, а де вдарить мороз до -23 градусів: прогноз погоди на 23 лютого
Погода у неділю, 23 лютого, в Україні буде хмарною й холодною. Морози посиляться. Подекуди вдарить до -23 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 23 лютого
У неділю буде невелика хмарність. Без опадів. Тільки вдень у східних областях подекуди йтиме невеликий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі -13 – -18 градусів. У північних областях подекуди -21 – -23, у західних областях і в Криму -8 – -13. Вдень -1 – -6, у західних областях 0 – +5 градусів,
– зазначили синоптики.
Температура у великих містах
- Київ -3 – -1
- Ужгород +3 – +5
- Львів +2 – +4
- Івано-Франківськ +2 – +4
- Тернопіль +1 – +3
- Чернівці +1 – +3
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +2 – +4
- Рівне +1 – +3
- Житомир -3 – -1
- Вінниця 0 – -2
- Одеса 0 – -2
- Миколаїв 0 – -2
- Херсон -3 – -1
- Сімферополь -3 – -1
- Кропивницький -4 – -2
- Черкаси -3 – -1
- Чернігів -4 – -2
- Суми -5 – -3
- Полтава -4 – -2
- Дніпро -4 – -2
- Запоріжжя -4 – -2
- Донецьк -7 – -5
- Луганськ -6 – -4
- Харків -4 – -2