Де на Вербну неділю ще буде -8 градусів, а в яких областях уже +18: прогноз погоди на 13 квітня

Погода в Україні у неділю, 13 квітня, буде ще доволі прохолодною вночі. Подекуди можливий сніг. Втім, удень у частині областей уже пригріє до +18 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Весняне тепло нарешті повертається: коли в Україні знову пригріє до +20 градусів

Погода на 13 квітня

В останній день тижня в Україні буде мінлива хмарність. Удень жодні опади вже не очікуються. Лише вночі на Південному Сході ще можливий невеликий мокрий сніг.

Уночі та вранці подекуди туман. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів,

– попередили синоптики.

Втім, удень +10 – +15 градусів, а в західних областях уже до +18.

У Карпатах також без опадів. Уночі -3 – -8 градусів, удень +6 – +11 градусів.

Читайте також У Львові на Вербну неділю прогнозують сильний заморозок та ожеледицю

Погода на 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах