В яких областях йтиме сніг, дощі найближчими днями: чи чекати сильних опадів

Минулого тижня Україну накрили значні опади. Частину областей вперше замело снігом. І хоча зараз у більшості областей опади припинилися, втім, подекуди найближчими днями будуть дощі та сніг.

Де й коли саме чекати опадів, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Експертка розповіла, що сьогодні та завтра, 26 листопада, у нас має вплив ще гребінь антициклону з північного сходу. Тож у більшості областей без опадів.

Лише завтра на Луганщині, Донеччині та в Криму, а в середу – в західних, північних та Харківській областях може бути невеликий мокрий сніг та дощ, але він досить локальний. Якоїсь такої інтенсивності, снігопадами це абсолютно не назвеш. Трішечки десь може бути змішана фаза опадів,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах зберігається ожеледиця.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчі два дні температура повітря буде досить низькою, особливо в нічні години, завдяки проясненням.

Вночі -2 – -8 градусів. На крайньому Заході та Південному Сході лише трохи вище, – вночі близько 0 градусів. Вдень від -3 до +3 градусів,

– розповіла Наталія Птуха.

Зауважила, ще в західних областях, на Одещині й у Криму вдень дещо тепліше, зокрема, +1 – +7 градусів.

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Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про прогнози на зиму, – чи чекати сильних морозів і снігопадів у грудні, і якою може бути погода на Миколая, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.