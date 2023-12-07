Мокрий сніг засипатиме все навколо: в Україні стрімко погіршиться погода

Початок грудня в Україні – по-справжньому зимовий. У більшості областей випав сніг. Водночас українців попереджують: далі – гірше. Або краще. Якщо ви любите класичну засніжену зиму.

Стрімке погіршення розпочнеться вже з 11 грудня. Українцям рекомендують приготуватися до справжніх заметілей.

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Негода накриє більшість областей України

Сніг з дощем накриє більшість областей. Безсніжною буде погода лише на Півдні. Водночас в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме. Також зливи обіцяють у тимчасово окупованому Криму.

Негода триватиме щонайменше до 12 грудня. Цього дня сніг з дощем прогнозують у всіх областях, окрім Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької. Рівень небезпеки наразі не оголошують.

Якою буде температура повітря

Цього тижня у більшості областей температура повітря пішла "в мінуси". Водночас з 11 грудня очікують потепління. Середня денна температура становитиме -1...+1 градус.

Раніше попереджали про похолодання

Українців раніше попередили про антициклон, який принесе суттєве похолодання. У деяких регіонів температура повітря може опуститися навіть до -20.

Водночас вже перед Новим роком розпочнеться різке потепління. У святковий час можлива навіть відлига. Тому запасатися різдвяним настроєм потрібно завчасно.