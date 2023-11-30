Грудень здивує: коли в Україні почнеться істотне зниження температури

Грудень в Україні буде доволі прохолодним. Температура піде в мінуси вже у перші числа місяця. Швидкого потепління очікувати не варто.

Українців попередили, що потужний Сибірський антициклон активно розвиватиметься. За даними синоптиків, його виступи охоплюватимуть практично всю територію Північної Азії та Східної Європи. Там очікується значне похолодання.

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Коли температура повітря піде "у мінуси"

Під впливом гребеня антициклону опиниться більшість областей України. Окрім, південних, а також Закарпаття. Вже після 5 – 7 грудня варто очікувати значне похолодання. Уночі температура повітря опуститься до -13, вдень – до -8. На Півночі можуть вдарити морози до -20. Така погода триматиметься до 20 чисел грудня.

Лише в третій декаді вплив азійського антициклону може послабшати і до нас надходитимуть більш теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження на тлі відновлення західного перенесення,

– мовиться у повідомленні.

Як результат, температура може настільки зрости, що в Україні почнеться відлига. Зокрема, на Новий рік. Тому запасатися зимовим настроєм українцям краще завчасно. Бо 2024 рік можемо зустріти з "твердими плюсами".

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі наголосили, що середня температура у грудні 2023 року становитиме -3… + 2 градуси. Тим часом у тимчасово окупованому Криму може прогрітися навіть до +4 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха зауважила, що у перші дні грудня на Півдні температура повітря може бути навіть до +10 градусів. Вочевидь мовиться про час, коли антициклон ще не запанує на цих територіях.

Окрім того, наголосили, що у першій декаді грудня сніжитиме на Львівщині, Волині, Рівненщині й по північному кордону України.

Раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла деталі про температурні рекорди грудня. Зокрема, вона зауважила, що грудень 2023 може бути на 2 – 3 градуси теплішим за останні десятиріччя.