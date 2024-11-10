Значні дощі, сніг і до -8 градусів: якою буде погода наступного тижня
В Україні утримається класична осіння погода, з невеликими заморозками вночі й плюсовими температурами вдень. Втім, подекуди йтимуть дощі та мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
Зверніть увагу Взимку можливі різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду, – метеорологиня
Погода на тиждень
Метеоролог писав, що в першій половині тижня погодні умови формуватимуться під впливом малорухомого антициклону. Тож істотні опади не передбачаються. Очікується близька до норми температура, однак, подекуди нижча за норму на 2 – 4 градуси.
За словами Кібальчича, починаючи з четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватися. Активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу.
Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади,
– зазначив синоптик.
Окрім того, протягом тижня можуть спостерігатися тумани, що призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах до 200 – 500 метрів.
Прогноз на 11 – 17 листопада
- У понеділок, 11 листопада, погоду в Україні буде визначати великий і малорухомий антициклон. Буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +1 – +6, на Заході -4 – +1. вдень +5 – +10, у Криму до +12 градусів.
- У вівторок, 12 листопада, тільки на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах туман. Вітер переважно східної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, на Півдні +1 – +6 градусів. Вдень +3 – +8, втім, на Півдні місцями ще до +11.
- Вночі середи на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській і Черкаській областях невеликі, подекуди помірні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі -4 – +1 градус, на Півдні +1 – +4. Вдень +2 – +7 градусів, на Півдні +8 – +11.
- У четвер, 14 листопада, вночі на окупованому півострові, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях дощі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі -3 – +2, на Півдні +3 – +8. Вдень +3 – +8, у Криму подекуди до +10 градусів.
- Вночі п'ятниці на Південному Сході та у Криму помірні, подекуди значні дощі. На Півночі й Заході невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 0 – +5 градусів, на Півдні та у Приазов'ї +2 – +7. Вдень +3 – +8, однак, на Одещині ще до +10 градусів.
- У суботу, 16 листопада, вночі у Криму помірні дощі, на Півночі та Сході – невеликі з мокрим снігом. Тим часом у решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі -3 – +2 градуси, у Карпатах -3 – -8, вдень +1 – +6.
- У неділю суттєві опади не передбачаються. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, у Карпатах -2 – -7. Вдень +4 – +9 градусів, на Одещині до +11.