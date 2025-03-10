Сильні дощі і шквальний вітер накриють частину України: де і скільки днів буде негода
- Значні дощі та шквальний вітер очікуються в Карпатах і на Закарпатті.
- Негода вируватиме кілька днів. Оголошено I рівень небезпечності.
У частині Україні значно погіршиться погода. Пройдуть дощі й посилиться вітер. Оголошено I рівень небезпечності.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. З другої половини дня 10 березня й упродовж 11 – 12 березня у Карпатах будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї – 25 метрів на секунду.
Удень 11 березня й протягом доби 12 березня на Закарпатті й у Карпатах йтимуть значні дощі. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
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Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, очікується, що місячна кількість опадів буде в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди можливо 50 – 74 міліметри, що менше за норму. Фахівці наголошують, березень в Україні завжди переважно сухий місяць.
Середня місячна температура у березні прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
До речі, представниця Укргідрометцентру зауважила, що для березня характерна будь-яка погода, – може бути як -20, так і +20 градусів. Адже місяць на перетині холодного й теплого сезонів.
"Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів. Але тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми", – зазначила синоптикиня.
Прогноз погоди на три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що 11 березня у західних, 12 – 13 березня й у північних та більшості центральних областей будуть помірні, на Закарпатті й у Карпатах значні дощі. Тим часом на решті території України без опадів.
- Найближчої ночі +1 – +6 градусів, у західних областях, 12 – 13 березня в Україні +4 – +9 градусів. Удень +13 – +19, на Півдні до +22 градусів, на узбережжі морів +7 – +12.
- Вітер південний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.