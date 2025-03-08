Похолодання ще буде: коли знизиться температура

В Україні панує тепла весняна погода. Подекуди вже потепліло аж до +20 градусів. Втім, згодом температура повітря може знизитися.

Коли чекати похолодання й чи буде воно різким, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня розповідала, що за прогнозами й тенденціями надалі, цей тиждень у нас теплий і наступний розпочинається практично з такими самими показниками. Однак, уже після 10 березня, з вівторка, можливе певне зниження температури.

"Не критично, просто на кілька градусів нижче, без цих +17 – +18 градусів", – наголосила Наталія Птуха.

Однак, важливо розуміти, що березень є перехідним місяцем на перетині холодного й теплого сезонів. Тож затоки холоду ще можливі.

У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів,

– наголосила Наталія Птуха.

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Зверніть увагу! Абсолютний мінімум температури, який коли-небудь фіксували у березні, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті та Півдні -10 – -27 градусів.