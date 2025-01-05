Коли в Україні знову буде потепління

Наприкінці тижня до України прийшло похолодання. Частина областей замітає снігом. Втім, сильних морозів ще не буде. Ба більше, уже незабаром знову очікується потепління.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

Найближчими днями, 5 – 6 січня, температура повітря вночі сягатиме -2 – -9 градусів. Вдень від -3 до +2 градусів. Однак, на Заході та Півдні в понеділок +1 – +6.

7 січня підвищення температури на 5 – 7 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозували, що 5 січня в Україні вже переважно без опадів. Тільки й Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг.

6 січня у західних, вдень і в північних, подекуди центральних і Харківській областях невеликий мокрий сніг і дощ. На решті території без опадів.

У вівторок, 7 січня, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Переважно без опадів.

