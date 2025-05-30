Коли в Україні буде потепління: синоптикиня назвала дату

В останні дні травня різкої зміни погоди не буде. Втім, незабаром очікується підвищення температури повітря.

Коли буде потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Синоптикиня зазначила, що в найближчі 7 – 10 днів різка зміна погоди не очікується. Україна буде залишатися в такому ж температурному режимі та періодично з дощами. Втім, з вихідних буде більше прояснення.

Наталія Птуха відповіла, коли почнеться стабільне потепління. Зауважила, що зараз ми фактично перебуваємо в такій помірній повітряній масі за температурними показниками, але ось на Південному Сході, де значення +25 градусів і вище, вже тепло. Тамтешні жителі вже дочекалися цього тепла.

Надалі, починаючи з літа, є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, якщо наразі буде +18 – +25 градусів, тільки на Південному Сході десь до +28 градусів, то вже починаючи з 3 – 4 червня може бути +20 – +25 градусів.

Синоптикиня наголосила, що, звичайно, при тих перервах в опадах, коли не буде хмарності й у денні години буде сонечко, можуть бути вищі показники.

У найближчій синоптичній перспективі тридцяток у більшості регіонів не очікується. Може десь по Південному Сходу, але досить локально,

– підкреслила Наталія Птуха.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею про погоду на літо, зокрема, чи можливі ще заморозки й чи чекати в Україні рекордної спеки, як минулого року, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

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До речі, 29 травня в Укргідрометцентрі повідомили, що в більшості областей спостерігається перехід до метеорологічного літа. Однак, у деяких західних регіонах воно ще не настало.