Весняне тепло нарешті повертається: коли в Україні знову пригріє до +20 градусів

До України йде потепління. Уже незабаром опади припиняться, а температура повітря знову підвищиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

У найближчі дві доби, 13 – 14 квітня, опади в Україні вже переважно без опадів. Тільки в неділю на Південному Сході невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. У понеділок на Заході невеликий дощ.

Вночі вже буде +1 – +6 градусів, лише на поверхні ґрунту 0 – -3 градуси. Удень очікується підвищення температури до +10 – +17 градусів.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 15 – 16 квітня вночі в Україні очікується до +7 – +9 градусів, удень +18 – +21. У західних областях місцями можливий невеликий дощ.

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Погода на 12 – 16 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що з суботи в західних областях уже буде вища температура повітря. Далі, у неділю, більша частина території України відчує, що весняна погода повертається.

Також представниця Укргідрометцентру додала, що на вихідних опади будуть поступово припинятися, адже підвищиться атмосферний фронт.

За прогнозом синоптиків, наступний тиждень уже обіцяє бути з весняною, доволі-таки класичною, комфортною температурою.

"У більшості регіонів це від +13 до +17 градусів уже може прогрітися приземний шар повітря, починаючи вже з вівторка", – сказала Птуха.

До речі, за попередніми прогнозами на місяць, квітень в Україні очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму. Втім, усе залежить від того, якою буде друга половина місяця.

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Цікаво! Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає +26 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22 градуси.