Негода на підході: снігопади та штормовий вітер накриють Україну в найближчі дні

Протягом наступних кількох днів в Україні очікуються снігопади, сильний вітер і хуртовини. У Карпатах можливі значні снігові покриви та ожеледиця на дорогах.

З 21 по 23 листопада на більшості території України прогнозують різке погіршення погодних умов. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ДСНС України.

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Як погіршиться погода в Україні

Погода стане холодною та дощовою, на Заході країни та в центральних областях будуть сильні снігопади. У східних регіонах, 24 листопада, також можливі опади у вигляді дощу та снігу, що супроводжуватимуться сильними поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Зверніть увагу! У Карпатах ситуація буде ще складнішою, оскільки там очікуються значні снігопади, а пориви вітру можуть досягати 25 – 30 метрів на секунду, що спричинить хуртовини та сильні снігові заметілі. В результаті, на Заході та в центральних областях країни утвориться сніговий покрив, висота якого коливатиметься від 3 до 15 сантиметрів, а в Карпатах може досягнути 20 – 50 сантиметрів. Це підвищує ризик утворення ожеледиці на дорогах, а також налипання мокрого снігу, що ускладнює рух транспорту.

Зважаючи на складні погодні умови, особливо на західних і центральних територіях, водіям та пішоходам рекомендується бути максимально обережними на дорогах. Також варто відкласти поїздки на великі відстані, оскільки ожеледиця та обмежена видимість можуть призвести до аварійних ситуацій.

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