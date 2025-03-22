Коли будуть дощі по всій Україні

Найближчими днями погода зміниться. Очікуються опади, подекуди значні. Згодом дощі накриють всю Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

У суботу в Україні ще утримувалася погода без опадів. Втім, 23 – 25 березня її характер зміниться.

23 березня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях, впродовж 24 – 25 березня в Україні невеликі та помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі,

– прогнозували в Укргідрометцентрі.

Також синоптики зазначали, що вітер буде південно-східний, у вівторок на Правобережжі з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень неділі в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій і Київській областях, 24 березня в Україні, окрім більшості західних і східних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 23 березня ще від +4 до -1 градуса, але на Закарпатті та Прикарпатті, 24 – 25 березня в Україні вже жодних морозів, – +2 – +8 градусів. Удень +9 – +14, на Півдні й у центральних областях навіть +13 – +18 градусів.

Прогноз погоди, де будуть дощі 23 – 27 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що березень завжди переважно більш сухий. Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах подекуди може бути 50 – 74 міліметри. Втім, це все одно менше за норму, наголошувала Наталія Птуха.

До речі, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря в березні очікувалася в межах +1 – +7 градусів. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Цікаво! Абсолютний максимум, який фіксували в Україні в березні за всю історію спостережень, становить +19 – +29 градусів. Цього року в першій половині березня було аномально тепло: подекуди до +23 градусів, а в окупованому Криму навіть +25 градусів.