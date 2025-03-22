Будуть дощі і шквальний вітер: уже незабаром в Україні погіршиться погода

Найближчими днями погода в Україні зміниться. Частину областей накриють дощі, подекуди значні. Також посилиться вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Дощитиме кілька днів поспіль: коли й у яких областях будуть опади, чи чекати сильних злив

Дощі в Україні

У суботу в Україні ще утримається суха погода. Втім, уже неділі очікуються зміни.

23 березня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях, впродовж 24-25 березня в Україні невеликі та помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі,

– зазначили синоптики.

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Прогноз погоди на 23 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер буде південно-східний, 25 березня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень 23 березня в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, 24 березня в Україні, крім більшості західних та східних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 24 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Нагадаємо, на минулих вихідних, 15 – 16 березня, до України знову прийшло похолодання. Температура повітря відчутно знизилася. Вночі вдарили морози, подекуди навіть до -13 градусів. У частині областей йшов сніг, місцями навіть утворився покрив. Втім, з 20 березня в Україні припинилися опади й знову потеплішало.

До речі, синоптики прогнозували, що місячна кількість опадів у березні буде в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри. Це менше за норму, наголошувала представниця Укргідрометцентру. Наталія Птуха наголошувала, березень завжди переважно більш сухий місяць.



Раніше синоптики також прогнозували, що середня місячна температура повітря в березні передбачається в межах +1 – +7 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.