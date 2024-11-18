Похолодання в Україні: коли почнеться метеорологічна зима

Частину областей України минулого тижня вперше замело снігом. Подекуди утворися покрив до 13 сантиметрів. На високогір'ї Карпат зафіксували 9 градусів морозу. Втім, на вихідних знову потепліло.

Коли ж почнеться метеорологічна зима й чи буде вона ранньою, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Зима в Україні

Вважається, що метеорологічна зима настає в Україні, коли відбувається стійкий перехід температури повітря через 0 градусів.

Синоптикиня зазначала, що в деяких областях середньодобова температура, можливо, вже близько до 0 градусів. Однак потрібно, щоб вона утримувалася такою кілька днів поспіль.

Наразі такої тенденції немає. І це трошки зарано, переважно вона приходить дещо пізніше. Сподіваємося, цього року листопад буде у межах норми по температурних показниках. Тому, скоріш за все, настання зимового періоду також може бути близьким до норми,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас зауважила, з огляду на останні роки й тенденції, холодний зимовий період все ж таки скорочується.

В Укргідрометцентрі розповіли, що зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі – 2 – 10 грудня.

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Коли буде сніг в Україні