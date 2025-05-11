До України знову повертається весняне тепло: в яких областях грітиме сонце
- Наступного тижня в Україні очікується тепліша погода, зокрема на півдні та сході температура підніметься до 19 градусів.
- З 15 травня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій та Донецькій областях температура може досягати 15-18 градусів.
- У Луганській області прогнозується найтепліша погода, до 19 градусів тепла.
Наступного тижня в Україні дещо потеплішає. На Півдні та Сході України подекуди навіть буде до 19 градусів тепла.
Так, 19 травня найтепліша погода очікується на Луганщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли в Україні буде тепла погода
Протягом наступних днів загалом очікується загальне потепління по всій території країни. Температура повітря буде поступово зростати.
Прийдешні дні в Україні можуть принести опади. Принаймні до 15 травня зберігатиметься хмарна погода.
Вже 15 травня помітно тепліше буде на Півдні та Сході, середня температура зросте на кілька градусів.
Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій і у Донецькій областях температура вдень може підійматися до 15 – 18 градусів вище нуля. А ось у Луганській області очікується навіть 19 градусів тепла.
Прогноз погоди на 15 травня від / карта Укргідрометцентру