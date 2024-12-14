Коли в Україні знову буде потепління
До України прийшло значне похолодання. Температура повітря різко знизилася. Втім, потепління у грудні ще можливе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.
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Чи буде ще потепління
Синоптики прогнозували, що 14 грудня без опадів. Тільки у Карпатах вдень йтиме невеликий сніг. Вночі -9 – -14 градусів, вдень -1 – -6 градусів. Втім, на Півдні й крайньому Заході вночі -3 – -9, вдень від -2 до +3 градусів.
Уже в наступні дві доби морози, ймовірно, ослабнуть. Так, вночі та вдень очікується від -5 до +2 градусів. Вдень 16 грудня в Україні, крім Південного Сходу, +1 – +6 градусів.
Також 15 – 16 грудня йтиме невеликий і помірний сніг. На півдні, вдень понеділка й на Заході переважно дощ. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень неділі на Заході, у понеділок в Україні, крім Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах 18 грудня, по всій Україні навіть вночі можуть знову бути "плюси", хоч і невеликі. Вдень максимум до +8 градусів.
Погода на січень 2025
- Метеорологиня віра Балабух розповіла, що протягом останніх років зими в Україні стали значно теплішими, аніж у 1960 – 1980 роках. Особливо теплим став січень. Так, температура повітря підвищилася приблизно на 3 градуси. очікується, що у 2025 році зросте ще на 2.
- "То це плюс 5 градусів, – практично така температура, як спостерігається вкінці листопада", – наголосила експертка.
- Зауважила, якщо говорити про Київ, температура може бути в межах плюс-мінус 5 градусів. Однак, це не означає, що обов'язково протягом усього періоду будуть такі високі показники. Йдеться про так звані кліматичні прогнози.
- "Це свідчить про те, яка погода переважатиме протягом цього періоду. Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими", – зазначила Віра Балабух.