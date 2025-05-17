Заморозки ще будуть: коли й у яких областях

До літа залишилося лише два тижні. Втім, різке потепління ще не очікується. Ба більше, у частині областей знову вдарять заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Заморозки в Україні

Метеоролог писав, що у вихідні в Україні очікується нестійка та волога погода з коливаннями температури повітря й атмосферного тиску.

У неділю, 18 травня, у західних областях вночі подекуди пройдуть невеликі дощі, удень помірні, подекуди в супроводі грози та граду. Вітер буде західний, 7 – 12 метрів на секунду, при грозах поривчастий.

Вночі +2 – +7 градусів, але на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Удень +9 – +14, лише на Буковині й Закарпатті +12 – +17 градусів.

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У північних областях вночі помірні, подекуди значні дощі. Удень невеликі короткочасні опади, подекуди грози.

Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень можливе посилення до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +4 – +9, удень +13 – +18 градусів.

У центральних регіонах протягом доби невеликі, подекуди помірні дощі, удень місцями в супроводі грози та граду.

Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +6 – +11 градусів, удень +14 – +19.

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У південних областях і Криму вночі без істотних опадів, удень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7 – +12 градусів, удень +18 – +23.

У східних областях вночі помірні дощі, удень місцями невеликі короткочасні опади. Також можливі грози.

Вітер південний із переходом вдень на західний, 9 – 14 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, удень +14 – +19 градусів.