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24 Канал Новини України Рекордні +33,1: синоптики зафіксували температурний рекорд в одному із міст 3 липня
3 липня, 23:16
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Рекордні +33,1: синоптики зафіксували температурний рекорд в одному із міст 3 липня

Софія Рожик
Основні тези
  • 3 липня у Львові зафіксували температурний рекорд +33,1°C.
  • Попередній рекорд тримався з 2012 року.

Справжня спека повернулася в Україну після нетипово прохолодної погоди у червні для багатьох областей. 3 липня навіть зафіксували температурний рекорд у Львові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львові зафіксували температурний рекорд 

Максимальна температура повітря у Львові у четвер, 3 липня, становила рекордні +33,1 градуса. 

Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 2012 році і становило +32,4°С,
– розповіли львівські синоптики.

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Однак, уже у п'ятницю, 4 липня, у Львівській, а також Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях погіршиться погода.

Прогнозуються грози, град та сильні пориви вітру. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Тим часом ця п'ятниця стане найспекотнішим днем тижня для Півдня та Закарпаття. На цих територіях уночі очікується 16 – 22 градуси тепла, а удень 28 – 34.