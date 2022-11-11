Насипле до пів метра снігу, – народний синоптик попередив українців про морози

В Україну посеред листопада завітає холодна зимова погода. Народний синоптик попередив про морози до -11 градусів та багато снігу.

В Україну сунуть сніги

Похолодання накриє Україну з 14 листопада. За словами Станіслава Щедріна, з північного сходу до нас надійде холодне арктичне повітря.

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Температура повітря вдень опуститься до -5...-2 градусів, а вночі – до -11...-6 градусів. Цікаво, що таке похолодання буде дуже різким. Адже ще день до того в Україні буде тепло – стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+10 градусів, а на Півдні піднімуться навіть до +14 градусів.

Після того погода кардинально зміниться і вдарять морози. Синоптик попередив про хурделиці. За його словами, снігу може намести аж до пів метра. Це вперше у цьому сезоні територію України накриє зимова погода.

Синоптикиня Наталка Діденко також попереджала, що 14 листопада в Україну прийде перше відчутне похолодання.

Якою буде зима в Україні

Однак про сильні сніги вона не говорила.

Через російські ракетні обстріли по критичній інфраструктурі українці переживають за холодну зиму. Однак директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заспокоїв своїм прогнозом. Він розповів, що лютих морозів цієї зими не буде, а загалом температура повітря буде теплішою, аніж минулого року.

Морозні періоди можливі, але вони триватимуть всього кілька днів. Найнижче стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів на Сході України.