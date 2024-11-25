Холодно, але без негоди: прогноз погоди в Україні на 26 листопада
В Україні 26 листопада очікується переважно суха та прохолодна погода, проте на Сході та в Криму можливі незначні опади.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 26 листопада в Україні
За даними синоптиків, у більшості регіонів країни буде невелика хмарність без опадів. Водночас на Луганщині, Донеччині та в Криму прогнозують хмарність із проясненнями, місцями можливий мокрий сніг або дощ.
На дорогах пильність не завадить, адже у західних, північних та Вінницькій областях подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Вітер матиме переважно південно-східний напрямок, на Сході та Півдні країни – північно-східний, зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Температурні показники
Уночі в Україні прогнозують від -2 градусів до -7 градусів морозу. У Криму, на крайньому Заході та сході країни – близько 0 градусів.
Удень в україні буде від -2 морозу до +3 тепла. У більшості західних регіонів та на Одещині буде тепліше – від +2 градусів до +7 градусів.
Температура у великих містах
- Київ -1 – +1
- Ужгород -4 – +6
- Львів +6 – +8
- Івано-Франківськ +4– +6
- Тернопіль +4 – +6
- Чернівці +4 – +6
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +6 – +8
- Рівне +5 – +7
- Житомир -1 – +1
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +1 – +3
- Миколаїв +1 – +3
- Херсон +1 – +3
- Сімферополь +1 – +3
- Кропивницький 0 – +2
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – -2
- Суми -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Дніпро 0 – +2
- Запоріжжя +1 – +3
- Донецьк 0 – +2
- Луганськ +1 – +3
- Харків -1 – +1