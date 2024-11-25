Холодно, але без негоди: прогноз погоди в Україні на 26 листопада

25 листопада 2024, 15:49
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Автор: Анастасія Діденко

В Україні 26 листопада очікується переважно суха та прохолодна погода, проте на Сході та в Криму можливі незначні опади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 26 листопада в Україні

За даними синоптиків, у більшості регіонів країни буде невелика хмарність без опадів. Водночас на Луганщині, Донеччині та в Криму прогнозують хмарність із проясненнями, місцями можливий мокрий сніг або дощ.

На дорогах пильність не завадить, адже у західних, північних та Вінницькій областях подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер матиме переважно південно-східний напрямок, на Сході та Півдні країни – північно-східний, зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температурні показники

Уночі в Україні прогнозують від -2 градусів до -7 градусів морозу. У Криму, на крайньому Заході та сході країни – близько 0 градусів.
Удень в україні буде від -2 морозу до +3 тепла. У більшості західних регіонів та на Одещині буде тепліше – від +2 градусів до +7 градусів.

Прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород -4 – +6
  • Львів +6 – +8
  • Івано-Франківськ +4– +6
  • Тернопіль +4 – +6
  • Чернівці +4 – +6
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +6 – +8
  • Рівне +5 – +7
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +1 – +3
  • Миколаїв +1 – +3
  • Херсон +1 – +3
  • Сімферополь +1 – +3
  • Кропивницький 0 – +2
  • Черкаси 0 – +2
  • Чернігів 0 – -2
  • Суми -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Дніпро 0 – +2
  • Запоріжжя +1 – +3
  • Донецьк 0 – +2
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків -1 – +1